Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Bei Sturz schwer verletzt

Ahaus (ots)

Schwere Verletzungen hat sich die Fahrerin eines vierrädrigen Pedelecs am Freitag in Ahaus bei einem Verkehrsunfall zugezogen. Die 58-Jährige hatte gegen 09.20 Uhr die Frauenstraße am Kreisverkehr mit der Schloßstraße überquert. Auf der gegenüberliegenden Seite wollte sie nach rechts abbiegen, prallte gegen die Einfassung eines Beetes und stürzte. Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein Krankenhaus. (to)

