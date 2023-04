Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (198/2023) Schwerer Unfall auf der L569 in Höhe Wöllmarshausen - Strecke aktuell voll gesperrt, Erstmeldung

Göttingen (ots)

Gemeinde Gleichen, OT Wöllmarshausen, L569 Freitag, 28. April 2023, gegen 06.20 Uhr

GLEICHEN (as) - Aufgrund eines schweren Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw in Höhe der Ortschaft Wöllmarshausen, ist die L569 seit den frühen Morgenstunden in beide Richtungen aktuell voll gesperrt.

Nach ersten Informationen kollidierten zwischen den beiden Abfahrten zwei Fahrzeuge aus bislang ungeklärter Ursache frontal miteinander.

Einsatzkräfte befinden sich an der Unfallstelle. Der Verkehr wird umgeleitet.

Es wird nachberichtet.

