Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (197/2023) Zeugenaufruf nach Düngemitteldiebstahl in Bilshausen - Korrektur telefonische Erreichbarkeit der Polizei Duderstadt

Göttingen (ots)

BILSHAUSEN (jk) - In den am Mittwoch von uns veröffentlichten Zeugenaufruf zum Diebstahl einer großen Menge Dünge- und Pflanzenschutzmittel (siehe Pressemitteilung unten), hat sich bedauerlicherweise ein Fehler eingeschlichen.

Die im Text genannte telefonische Erreichbarkeit des Polizeikommissariats Duderstadt (05527/98010) ist nicht mehr aktuell. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.

Sachdienliche Hinwiese zur Tat nehmen die Duderstädter Ermittler unter der Telefonnummer 05527/84610 entgegen.

Die Umstellung auf eine neue Amtsrufnummer war Anfang des Jahres aufgrund der technischen Umstellung der Telefonanlagen erforderlich geworden (siehe auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/5417048).

Pressemitteilung vom Mittwoch

(195/2023) Große Menge Dünge- und Pflanzenschutzmittel aus Lagerhalle in Bilshausen gestohlen - Ermittlungen der Polizei Duderstadt dauern an

Bilshausen, Kleine Bahnhofstraße

Zwischen dem 21. und 24. April 2023

BILSHAUSEN (jk) - Eine große Menge an Dünge- und Pflanzenschutzmitteln haben Einbrecher am vergangenen Wochenende (21. bis 24.04.23) in Bilshausen (Landkreis Göttingen) aus der Lagerhalle eines landwirtschaftlichen Betriebs gestohlen. Aufgrund der Masse der verschwundenen Behältnisse geht die Polizei davon aus, dass an der Tat mehrere Personen beteiligt gewesen sind. Das umfangreiche Diebesgut muss zudem mit einem oder mehreren Fahrzeugen abtransportiert worden sein. Die genaue Schadenshöhe ist zurzeit noch offen.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder auch Fahrzeugen im Bereich der Kleinen Bahnhofstraße nimmt die Polizei Duderstadt unter Telefon 05527/98010 entgegen.

Bereits Anfang März waren Unbekannte in Dransfeld (Landkreis Göttingen) in ein Agrarlager eingedrungen und hatten aus diesem u.a. hunderte Kanister Pflanzenschutzmittel gestohlen (siehe auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/5457649). Ob ein Tatzusammenhang mit dem aktuellen Fall besteht, ist unbekannt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

