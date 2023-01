Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Kettensägen und ein Fahrzeug gestohlen - Zeugen nach Einbruch gesucht

Papenburg (ots)

Von Freitag 22.30 Uhr auf Samstag 7.20 Uhr kam es in Papenburg in der Tauschläger Straße zu einem Diebstahl. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Fachhandel und durchsuchten die Räumlichkeiten. Dabei entwendeten sie diverse Kettensägen der Marke "STIHL" und einen Transporter der Marke Renault Master. Das Fahrzeug konnte anschließend in der Werthmannstraße in Papenburg wieder aufgefunden werden. Laut ersten Ermittlungen wird der Schaden auf etwa 40.000 Euro bis 50.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961-9260 entgegen.

