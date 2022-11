PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: +++Zwei Audi in Bad Soden entwendet+++Trunkenheitsfahrt+++

Hofheim (ots)

1. Audi entwendet, Bad Soden a. Ts., Samstag, dem 26.11.2022, 01:50 Uhr

(jk)Zur genannten Zeit wurde ein Audi SQ7 in der Farbe Grau entwendet. An dem Fahrzeug waren die amtlichen Kennzeichen MTK-FM 767 angebracht. Die Tat wurde durch eine Überwachungskamera aufgezeichnet. Hierbei konnten zwei unbekannte Täter festgestellt werden, welche sich am Fahrzeug zu schaffen gemacht haben. Einer der beiden trug eine helle Basecap, eine helle Jacke und eine helle Hose, der zweite eine Jacke mit Reflektionsstreifen auf dem Rücken, eine dunkle Hose und eine schwarze Umhängetasche. Der Wert des Audi wird mit ca. 60.000 Euro beziffert. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei der Polizeidirektion Main-Taunus unter der Telefonnummer 06192 2079-0 zu melden.

2. Weiterer Audi entwendet, Bad Soden a. Ts., Freitag, dem 25.11.2022, 19:15 Uhr bis Samstag, dem 26.11.2022, 12:25 Uhr

(jk)Im Laufe der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein weiterer Audi in Bad Soden entwendet. Das Fahrzeug stand auf dem Grundstück des Besitzers. Dieser musste am Morgen das Fehlen des Fahrzeugs feststellen. An dem blauen Audi Q7 waren zum Tatzeitpunkt die amtlichen Kennzeichen MTK-DK 236 angebracht. Der Wert des Audi beläuft sich auf 50.000 Euro. Zudem befand sich im Kofferraum ein hochwertiges Rennrad.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Main-Taunus unter der Telefonnummer 06192 2079-0 entgegen.

3. Fahrt unter Alkoholeinfluss, Bad Soden a. Ts., Hubertushöhe, Samstag, dem 26.11.2022, 19:09 Uhr

(jk)Durch eine Streife der Polizeistation Eschborn wurde ein Fahrzeug im Bereich der Hubertushöhe, in Bad Soden kontrolliert. Im Rahmen dessen konnten die Beamten beim Fahrer Anzeichen für einen vorherigen Alkoholkonsum bzw. sonstiger berauschender Mittel feststellen. Daher wurde eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt. Eine entsprechende Strafanzeige wurde gefertigt.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell