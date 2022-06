Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh. Mehrere Pedelecs aus Garagen gestohlen

Warendorf (ots)

Unbekannte stahlen in den vergangenen Tagen in Wadersloh mehrere Pedelecs, die in Garagen standen. Der oder die Täter waren an der Jahnstraße und der Von-Langen-Straße aktiv. In einem Fall an der Winkelstraße blieb es beim Versuch, da die Garage nicht aufgebrochen werden konnte. Es ist wahrscheinlich, dass die Diebe mit einem größeren Fahrzeug zur Nachtzeit unterwegs waren, in dem sie die gestohlen Räder einluden. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu den Diebstählen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Tipps Ihrer Polizei:

- Achten Sie auf mögliche verdächtige Personen und Fahrzeuge in der Umgebung. - Sollten Ihnen verdächtige Personen oder Fahrzeuge auffallen oder Ihnen etwas merkwürdig erscheinen - informieren Sie die Polizei umgehend über den Notruf der Polizei 110. - Türen sollten über entsprechende Verschließ- oder Verriegelungsmöglichkeiten verfügen. - Garagen, Nebenräume und Gartenhäuser verschließen. - Fenster und Türen genauso zu sichern wie die Elemente am Wohnhaus, diese sollten DIN EN 1627 entsprechen. - Garagentore sollten mit einer Hochschiebesicherung ausgestattet sein. - Bei einer elektrischen Öffnung des Garagentores von außen, sollte diese sabotagesicher sein.

Weitere Informationen zur Sicherung von Gebäuden und Nebenräumen gibt es hier: https://www.zuhause-sicher.de.

Tipps zur Sicherung von Fahrrädern hier: https://www.polizei-beratung.de/fileadmin/Medien/025-FB-Raeder-richtig-sichern.pdf

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell