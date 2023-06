Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See/Coesfeld: Ermittlungen an A43-Auffahrt Lavesum - Weitere Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Essen und der Polizei Recklinghausen

Nachtrag zur Pressemeldung "Pkw überfährt Fußgängerin auf der Auffahrt zur A 43" (vom 28.05.2023, 17:05 Uhr Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11187/5519762)

Nachdem am vergangenen frühen Sonntagmorgen (28.05., 01:20 Uhr) eine 37-Jährige Frau an der Anschlussstelle Lavesum auf der Auffahrt zur Autobahn 43 von einem Pkw überfahren und lebensgefährlich verletzt worden war, bittet die Polizei um weitere Hinweise. Zeugen hatten in zeitlichem Zusammenhang auf der Sythener Straße (L 652) in der Nähe der Anschlussstelle Lavesum einen Pkw auf dem Seitenstreifen beobachtet. Bei dem Wagen soll es sich um eine schwarze oder dunkelgraue Limousine der Marke Audi oder BMW mit Ennepetaler Kennzeichen (EN) gehandelt haben. An der Fahrertür habe eine vermutlich männliche Person gestanden, diese sei ins Auto eingestiegen. Links neben dem Pkw habe ein rosafarbener Schuh (siehe Foto) auf der Fahrbahn gelegen. Ob dieser Schuh tatsächlich der verletzten 37-Jährigen gehört, ist noch unklar. (Ein Foto des Schuhs findet sich im Anhang an diese Meldung.)

Bei der Polizei Recklinghausen wurde inzwischen eine Mordkommission eingerichtet. In diesem Zusammenhang hat die Polizei folgende Fragen: Wer kann weitere Hinweise zu den Geschehnissen rund um die Autobahnauffahrt oder der A43 in der Tatnacht geben? Wer kann Angaben zum gefundenen Schuh (oder dem zweiten - fehlenden - Schuh) machen? Ist jemandem der beschriebene Pkw in der Nacht aufgefallen? Möglicherweise war die Fahrweise auffällig. Gesucht werden außerdem Zeugen, die Angaben zum vorherigen Aufenthaltsort des späteren Opfers machen können? Hinweise bitte an die Polizei Recklinghausen unter Telefonnummer 0800/2361 111.

