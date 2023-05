Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Brände in Fellbach und Alfdorf

Aalen (ots)

Fellbach: 20.000 Euro Schaden und zwei Verletzte nach Brand

Zu einem Brand auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Bühlstraße kam es Samstagnacht, gegen 21 Uhr. Ursache war eine brennende Gasflasche eines Grills. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften vor Ort und konnte ein Ausbreiten des Brandes verhindern. Es wurden zwei Personen leicht verletzt, davon eine mit leichten Brandwunden.

Alfdorf: Radlader fängt Feuer

Auf der L1153, etwa 500 Meter vor Alfdorf-Strübelmühle, geriet am Samstag, gegen 17 Uhr, ein Radlader während der Fahrt in Brand. Die Fahrerkabine brannte auf Grund eines technischen Defekts vollständig aus, wobei ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 5.000 Euro entstand. Der 54-jährige Fahrer lenkte den Radlager noch rechtzeitig auf den angrenzenden Fuß- und Radweg. Die Strecke musste für den Einsatz der 17 Feuerwehrkräfte und bis zur Bergung des Fahrzeugs bis etwa 19 Uhr gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell