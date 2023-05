Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle bei Vellberg und Fichtenberg, Brand in Blaufelden

Aalen (ots)

Vellberg: Unfall auf der L1060

Am Sonntag gegen 01:45 Uhr befuhr ein 35-Jähriger mit seinem Daimler die L1060 von Vellberg kommend in Richtung Obersontheim. Auf Höhe Untersontheim kam er auf Grund seiner alkoholischen Beeinflussung in Verbindung mit Müdigkeit auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er frontal mit einem entgegenkommenden Ford Mondeo zusammen, der mit vier Personen besetzt war. Der Unfallverursacher wurde bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt. Der 36-jährige Fahrer des entgegenkommenden Autos, seine 40-jährige Beifahrerin sowie zwei 10-jährige Kinder auf den Rücksitzen wurden zum derzeitigen Kenntnisstand leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 25.000 EUR.

Fichtenberg: Wildunfall mit Rettungswagen

Am Sonntag gegen 01:30 Uhr stieß ein Rettungswagen auf der L1066 bei Fichtenberg aus Fornsbach kommend mit einem Reh zusammen. Das Reh wurde bei dem Unfall getötet. Der Rettungswagen konnte seine Fahrt mit einem dringend behandlungsbedürftigen Patienten fortsetzen. Es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 EUR.

Vellberg: Unfall mit Traktor

Gegen 23:30 Uhr wollte am Samstag ein 59-Jähriger mit seinem VW Caddy auf die L1060 bei Dörrenzimmern aus Richtung des Golfplatzes auf die L1060 einbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines Traktors, der in Richtung Vellberg unterwegs war. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 14.000 EUR. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Unfallverursacher unter Alkoholbeeinflussung stand. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Blaufelden: Kellerbrand

Am Samstag gegen 11:00 Uhr wurde der Rettungsleitstelle ein Kellerbrand in Blaufelden in der Straße Probstholz gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein alter Herd auf Grund eines Bedienfehlers aus Versehen angeschaltet worden war. Kurze Zeit später entzündeten sich Gegenstände, die auf dem Herd abgelegt waren. Die Feuerwehr, die mit 6 Fahrzeugen und 48 Einsatzkräften vor Ort war, konnte den Brand schnell löschen, so dass lediglich Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 EUR entstand. Zwei Bewohner des Hauses mussten jedoch mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus verbracht werden.

