Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle in Schwäbisch Gmünd und Aalen

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Rechts überholt - Unfall

Gegen 14:20 Uhr wollte ein Lkw-Fahrer von der Schießtalstraße nach rechts in die Herlikofer Straße abbiegen. Auf Grund der engen Kurve musste der Lkw zunächst nach links ausholen. Ein hinterherfahrender Pkw-Lenker erkannte die Situation nicht und fuhr rechts an dem Lkw vorbei. Als der Lkw dann rechts abbog, kam es zum Unfall. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8.000 EUR.

Aalen: Fußgängerin angefahren

Am Freitag gegen 13:30 Uhr überquerte eine 23-Jährige zu Fuß die Richard-Wagner-Straße, als die Fußgängerampel grün zeigte. Eine 83-jährige Autofahrerin bog von der Gartenstraße in die Richard-Wagner-Straße ab und übersah dabei, dass die Ampel für sie Rotlicht zeigte. Die Fußgängerin wurde vom Pkw der 83-Jährigen erfasst. Dabei wurde die Fußgängerin leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell