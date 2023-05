Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Aggressiver Autofahrer bei Alfdorf

Aalen (ots)

Alfdorf: Aggressiver Autofahrer

Am Samstag gegen 03:00 Uhr wurde in Alfdorf ein 28-Jähriger einer Verkehrskontrolle unterzogen. Es stellte sich heraus, dass er unter Drogen- und Alkoholeinfluss stand. Um sich den Folgemaßnahmen zu entziehen leistete er Widerstand gegen die eingesetzten Einsatzkräfte. Dabei spuckte er auch in Richtung der Polizeikräfte und versuchte sie zu beißen, außerdem wurde auch ein Streifenwagen durch den 28-Jährigen beschädigt. Bei der Blutentnahme im Krankenhaus setzte er sich ebenfalls zur Wehr, so dass mehrere Polizeistreifen eingesetzt werden mussten. Nach Abschluss der Beweissicherungsmaßnahmen wurde er zur Ausnüchterung in polizeilichen Gewahrsam genommen.

