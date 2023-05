Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Farbschmiererei - Unfallflucht - Mit Baum kollidiert

Aalen (ots)

Untergröningen: Straßenlaterne beschädigt

Vermutlich beim Wenden beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer eine Straßenlaterne, die sich auf der Wendeplatte "In den Herrenwisen" befand. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Bei dem Unfall, der am Dienstag gegen 18 Uhr bekannt wurde, entstand ein Schaden in Höhe von rund 2000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Heubach: Farbschmiererei

Vermutlich im Zeitraum von Donnerstag bis Freitag beschmierten Unbekannte mittels schwarzer Farbe die Hauswand einer Sporthalle in der Helmut-Hörmann-Straße. Hinweise zu den Verursachern nimmt der Polizeiposten Heubach unter 07173/8776 entgegen.

Waldhausen/Hülen: Mit Baum kollidiert

Am Freitag befuhr eine 52 Jahre alte Frau mit ihrem VW-Polo die L1076 von Hülen nach Waldhausen. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit geriet sie gegen 11:15 Uhr mit ihrem PKW von der Straße ab und kollidierte im Anschluss mit einem Baum. Durch den Aufprall wurde die Fahrerin leicht verletzt und musste anschließend in eine Klinik verbracht werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 12000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell