POL-AA: Ostalbkreis: Tankstellenmitarbeiter durch Schläge leicht verletzt - Verletzter Motorradfahrer flüchtet zu Fuß - Unfallflucht - Geldbörse entwendet - Sonstiges

Aalen: Geldbörse entwendet

In einer Gaststätte an der Stadtkirche entwendete ein bislang Unbekannter eine Geldbörse samt Inhalt. Der Dieb begab sich hierzu hinter den Tresen und steckte dort den Geldbeutel ein. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Das Polizeirevier Aalen hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen.

Aalen-Unterkochen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste eine 69-Jährige ihren VW Golf am Donnerstagmittag gegen 13.20 Uhr auf der Ebnater Steige anhalten. Eine 55-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Opel Corsa auf, wobei ein Sachschaden von rund 2800 Euro entstand.

Oberkochen: Vorfahrt missachtet

Leichte Verletzungen zog sich ein 11 Jahre altes Mädchen bei einem Verkehrsunfall zu, der sich am Donnerstagmittag ereignete. Gegen 13 Uhr missachtete das Kind in der Jenaer Straße die Vorfahrt einer 21 Jahre alten VW-Fahrerin. Diese erfasste das Mädchen mit ihrem Fahrzeug, wodurch es zu Boden stürzte.

Aalen: 8500 Euro Sachschaden

Auf rund 8500 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den eine 43-Jährige am Mittwochabend verursachte. Mit ihrem Seat fuhr sie gegen 18.25 Uhr auf der Waldhäuser Straße auf den verkehrsbedingt stehenden Audi S 6 einer 57-Jährigen auf. Beide Autofahrerinnen blieben unverletzt.

Bopfingen: Fahrzeug machte sich selbständig

Noch unklar ist die Höhe des Sachschadens, der bei einem Unfall am Freitagmorgen entstand. Gegen 2.30 Uhr machte sich der BMW eines 34Jährigen, den dieser in der Hauptstraße abgestellt hatte, selbständig und rollte einen Berg hinab. Anschließend prallte das Fahrzeug gegen eine Straßenlaterne und mehrere Tische und Stühle einer Eisdiele.

Neuler: Verletzter Motorradfahrer flüchtet zu Fuß

Kurz vor 19 Uhr befuhr ein 61-Jähriger mit seinem VW die Hauptstraße, von wo aus er nach links auf die Kreisstraße 3236 abbiegen wollte. Aus dieser Richtung kam ein Motorradfahrer, der seinerseits in Richtung Ellwangen abbiegen wollte. Hierbei verlor der Motorradfahrer die Kontrolle über sein Zweirad, prallte gegen den VW und stürzte anschließend auf die Fahrbahn. Hierbei entstand an den Fahrzeugen ein Schaden in Höhe von etwa 10.500 Euro. Obwohl sich der Motorradfahrer bei dem Unfall blutende Verletzungen zugezogen hatte, flüchtete er zu Fuß von der Unfallstelle. Es konnte festgestellt werden, dass er hinter dem Rathaus in Richtung Klingenstraße verschwand. Auf dem Parkplatz beim Rathaus konnte durch die Beamten sein Sturzhelm aufgefunden werden. Die polizeilichen Ermittlungen zum Fahrer dauern an.

Schwäbisch Gmünd: E-Bike entwendet

Im Zeitraum zwischen Donnerstagmittag, 14 Uhr und Freitagmorgen, 00.45 Uhr, wurde ein E-Bike entwendet, das von seiner Besitzerin mit einem Schloss gesichert in der Mörikestraße abgestellt war. Der Wert des Fahrrades beträgt rund 5200 Euro. Hinweise auf den Dieb bzw. den Verbleib des E-Bikes nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

Böbingen: Tankstellenmitarbeiter durch Schläge leicht verletzt

Ein Hämatom am Auge erlitt ein 37 Jahre alte Mitarbeiter einer Tankstelle am Donnerstagmittag durch die Schläge eines bislang Unbekannten. Gegen 14 Uhr war dieser mit seinem Pkw auf das Areal der Tankstelle gekommen und hatte getankt. Seine Tochter hatte in diese Zeit gefragt, ob sie die Toilette der Tankstelle benutzen dürfte. Da die Tankstelle keine Kundentoilette hat, wurde dieses Ansinnen von dem 37-Jährigen abgelehnt. Wenig später betrat der Vater den Kassenraum, warf dem Tankstellenmitarbeiter Müll ins Gesicht und beschwerte sich, dass seine Tochter nicht auf die Toilette konnte. Der Mann wurde daraufhin aufgefordert, die Tankstelle zu verlassen. Hierauf schlug der Unbekannte mit der Faust ins Gesicht des 37-Jährigen. Von Beamten des Polizeipostens Heubach wurden Ermittlungen bzgl. des Unbekannten aufgenommen.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte zwischen Mittwochnachmittag, 15.30 Uhr und Donnerstagmittag, 14 Uhr, einen BMW, der in dieser Zeit in der Falkenbergstraße abgestellt war. Der an dem Fahrzeug entstandene Sachschaden beziffert sich auf ca. 1000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Thujahecke brannte

Anwohner der Straße "Zum Remstal" meldeten am Donnerstagmittag kurz nach 12 Uhr den Brand einer Hecke. Das Feuer konnte von der Freiwilligen Feuerwehr Schwäbisch Gmünd, die mit zwei Fahrzeugen und 10 Einsatzkräften anrückte, rasch gelöscht werden. Durch den Brand wurde auch eine Böschung leicht angekokelt. Nennenswerter Sachschaden entstand nicht; möglicherweise ist die Brandursache in einer weggeworfenen Zigarettenkippe zu suchen.

Ellenberg: Unfall auf der Autobahn

Auf der BAB A7 zwischen den Anschlussstellen Dinkelsbühl-Fichtenau und Ellwangen fuhr ein 84-Jähriger am Donnerstagnachmittag kurz vor 15 Uhr mit seinem Opel Meriva auf den vor ihm fahrenden Volvo eines 67-Jährigen auf. Beim Versuch auszuweichen, streifte der Unfallverursacher zudem die Leitplanken. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von rund 10.000 Euro.

