Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle

Aalen (ots)

Braunsbach: Unfall im Kreuzungsbereich

Gegen 15:40 Uhr am Donnerstag fuhr eine 20-Jährige mit ihrem PKW der Marke Hyundai von Döttingen in Fahrtrichtung L 1045. Auf Höhe der dortigen Einmündung zur L1036 übersah sie einen PKW der Marke VW einer 50-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Hierdurch wurde der 55-jährige Beifahrer in dem VW leicht verletzt. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro.

Oberrot: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Kurz nach 16:00 Uhr am Donnerstag befuhr ein 50-Jähriger mit seinem BMW die L 1054 in Fahrtrichtung Uttenhofen. In einer Rechtskurve kam er aufgrund eines Fahrfehlers ins Rutschen, stürzte und rutschte samt KRAD unter die Leitplanke. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. An dem Motorrad entstand Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Satteldorf: Unfall beim Abbiegen

Ein 39-Jähriger befuhr am Donnerstag gegen 8:00 Uhr mit seinem Ford Transit die B290 von Crailsheim aus kommend in Fahrtrichtung Wallhausen. Als er links in Richtung Satteldorf abbiegen wollte, übersah er einen entgegenkommenden MAN-Kleinlaster eines 44-Jährigen. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell