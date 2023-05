Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Frau angegangen - Polizei sucht Zeugen

Aalen (ots)

Remshalden: Frau angegangen - Polizei sucht Zeugen

Am Dienstagabend gegen 21:40 Uhr war eine 35-jährige Frau zu Fuß auf der Bahnhofstraße unterwegs. Dort kamen drei junge Männer im Alter von etwa 20 Jahren mit Fahrrädern auf sie zu. Einer der Männer schlug der Frau von hinten gegen den Arm. Anschließend wurde sie in den Rücken gestoßen und stürzte, wobei sich die 35-Jährige leicht verletzte. Die drei Männer fuhren anschließend mit ihren Rädern in Richtung Geradstetten davon. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07361 5800 um Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern.

