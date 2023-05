Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Jägerstand angesägt - Vergessenes Essen löste Feuerwehreinsatz aus - Hecke entzündet - Fensterscheibe eingeschlagen

Aalen (ots)

Aalen: Vergessenes Essen löste Feuerwehreinsatz aus

Durch einen Anwohner der Hofherrnstraße wurden am Donnerstagmorgen gegen 1.45 Uhr Polizei und Feuerwehr alarmiert, nachdem er aus der Wohnung seines Nachbarn Rauchgeruch wahrgenommen und auch der Rauchmelder ausgelöst hatte. Da auf Läuten niemand öffnete, wurde die Türe durch Kräfte der Feuerwehr geöffnet. Der 39 Jahre alte Bewohner wurde schlafend im Bett vorgefunden. Er gab an, Lebensmittel in einer Pfanne auf den Herd gestellt und diesen angeschaltet zu haben. Anschließend hatte der deutlich angetrunkene Mann sich schlafen gelegt. Der 39-Jährige wurde von der Besatzung eines Rettungswagens aus der Wohnung verbracht und erstversorgt. Zu weiteren Untersuchungen wurde er anschließend ins Krankenhaus gebracht.

Aalen: Kradfahrer übersehen - ein Leichtverletzter

Mit seinem VW fuhr ein 71-Jähriger am Mittwochabend gegen 20 Uhr in den Kreisverkehr "Im Hasennest" ein. Hierbei übersah er einen bereits im Kreisel fahrenden Zweiradfahrer, welchen er mit seinem Fahrzeug erfasste. Der 52-jährige Honda-Fahrer stürzte auf die Fahrbahn, wobei er sich leichte Verletzungen zuzog. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 6000 Euro.

Aalen: Hecke entzündet

Beim Entfernen von Unkraut mit einem Bunsenbrenner setzte ein 73-Jähriger am Mittwoch gegen 18 Uhr in der Bonifatiusstraße eine Hecke in Brand. Das Feuer konnte von dem Mann selbst rasch gelöscht werden, so dass kein nennenswerter Sachschaden entstand. Die Freiwillige Feuerwehr Aalen, die mit zwei Fahrzeugen und fünf Einsatzkräften angerückt war, musste nicht mehr eingreifen.

Hüttlingen-Sulzdorf: Jägerstand angesägt

Zwischen Montagabend 18 Uhr und Mittwochmorgen 10 Uhr sägten Unbekannte drei von vier Stellfüßen eines Jägerstandes im Gewann Nußweg an, sodass der gesamte Jägersitz umstürzte. Der entstandene Schaden beziffert sich auf ca. 700 Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Wasseralfingen, Tel.: 07361/97960 entgegen.

Hüttlingen: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker beschädigte am Dienstag zwischen 17.15 Uhr und 17.45 Uhr einen Audi S 4, der in diesem Zeitpunkt auf dem Kundenparkplatz eines Einkaufsmarktes in der Kocherstraße abgestellt war. Der an dem Fahrzeug entstandene Schaden wird auf rund 4000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an den Polizeiposten Wasseralfingen, Tel.: 07361/97960.

Aalen: 2000 Euro Sachschaden

Unbekannte verursachten zwischen Freitag und Mittwoch einen Sachschaden von rund 2000 Euro, als sie an einem Gebäude in der Hegelstraße eine Holztüre aufbrachen, mit einer vorgefundenen Spraydose Schriftzüge an die Wand sprühten und im Bereich des Hinterhofes ein Feuer entfachten. Möglicherweise entstanden die Beschädigungen im Rahmen der Mainacht. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Adelmannsfelden: Fensterscheibe eingeschlagen

Zwischen 10 und 16 Uhr am Mittwoch schlugen Unbekannte ein Fenster eines Gebäudes in der Blumenstraße ein, wobei ein Schaden von mehreren hundert Euro entstand. Hinweise auf ein mögliches Eindringen in das Gebäude konnten nicht erlangt werden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Ellwangen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste eine 31-Jährige ihren Skoda am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr an der Einmündung Schönebergerhof/Abzweigung Eggenrot anhalten. Eine 19-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Mercedes Benz auf. Der bei dem Unfall entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 3000 Euro.

Heubach: Fußgängerin von Fahrzeug erfasst

Leichte Verletzungen zog sich eine 45 Jahre alte Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall zu, der sich am Mittwochnachmittag ereignete. Gegen 16.20 Uhr befuhr eine 34-Jährige mit ihrem Skoda die Bargauer Straße, wo sie die Fußgängerin beim Passieren des Fußgängerüberwegs übersah. Die 45-Jährige wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren

Verkehrsbeding musste ein 40-Jähriger seinen Mercedes Benz am Mittwochmorgen gegen 7.30 Uhr auf der Herlikhofer Straße anhalten. Eine 29-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Mercedes auf, wobei ein Sachschaden von rund 4500 Euro entstand.

