Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle

Aalen (ots)

Crailsheim: Auffahrunfall

Am Mittwoch gegen 17:00 Uhr kam es zu einem Auffahrunfall in der Schönebürgstraße. Ein 49 Jahre alter Fahrer eines Audi erkannte zu spät, dass ein 49-jähriger Daimler-Fahrer seinen Wagen aufgrund der Verkehrssituation abbremsen musste und fuhr auf. Dabei entstand Sachschaden von insgesamt etwa 4.000 Euro.

Gaildorf: Unfall beim Rangieren

Kurz nach 13:00 Uhr wollte ein 60-Jähriger mit seinem MAN-LKW rückwärts in die Grabenstraße einfahren. Dabei übersah er einen Ford S-Max einer 33-Jährigen, welche von der Straße In der Eschenau herangefahren war. Obwohl die PKW-Fahrerin noch versuchte, durch Hupen auf ihren PKW aufmerksam zu machen, konnte sie die Kollision nicht mehr verhindern. Dabei entstand letztlich ein Sachschaden von etwa 25.000 Euro an dem Ford.

Oberrot: Unter Alkoholeinfluss Unfall mit hohem Sachschaden verursacht

Am frühen Donnerstag kurz nach 1:00 Uhr befuhr ein 28-Jähriger mit seinem Skoda Superb die K2609 von Karnsberg kommend in Richtung Wolfenbrück. An der Linkskurve, kurz nach der Kreisgrenze, kam er aufgrund Alkoholeinfluss und nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Sein Fahrzeug kam letztlich im Graben zum Stehen. Der Fahrer hatte einen Atemalkoholwert von etwa 0,86 Promille. An dem Skoda entstand Sachschaden von etwa 33.000 Euro. Er war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell