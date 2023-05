Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Arbeitsunfall - Sachbeschädigunge - In Gebäude eingedrungen - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Unfall im Kreisverkehr

Am Mittwoch ereignete sich in der Beethovenstraße ein Verkehrsunfall, bei welchem ein Schaden in Höhe von rund 6000 Euro entstand. Eine 76-Jährige fuhr mit ihrem Fiat in Richtung Rombacher Straße. Im dortigen Kreisverkehr übersah sie einen, sich bereits im Kreisverkehr befindlichen VW eines 71-Jährigen und stoß mit diesem Fahrzeug zusammen.

Aalen: In leerstehendes Gebäude eingedrungen

Zwischen Freitag und Mittwoch drangen bislang Unbekannte in ein leerstehendes Gebäude in der Hegelstraße ein und begingen verschiedene Sachbeschädigungen. Hierbei hinterließen sie einen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Hinweise auf die Eindringlinge nimmt das Polizeirevier Aalen unter 073615240 entgegen.

Hüttlingen: Sachbeschädigung

Im Zeitraum von Freitag bis Montag wurde ein VW Cabrio, welches unter einen Carport auf einem Privatgelände im Hölderleinweg geparkt war, beschädigt. An dem Fahrzeug wurde die Heckscheibe eingeschlagen und dadurch einen Schaden in Höhe von etwa 6000 Euro verursacht. Hinweise in dieser Sache nimmt der Polizeiposten Wasseralfingen unter 07361/979614 entgegen.

Abtsgmünd: Vandalismus in der Mainacht

Unbekannte Vandalen beschädigten von Sonntag auf Montag eine aus Naturstein gemauerte Hofzufahrt zu einem Grundstück in der Kirchstraße. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Abtsgmünd unter 07366/96660 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Reifen zerstochen

Nachdem zwischen Montag und Dienstag in der Rappenstraße ein Skoda beschädigt und zwei Reifen zerstochen wurden, kam es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch an demselben Fahrzeug, jedoch dieses Mal in der Gutenbergstraße zu einer erneuten Sachbeschädigung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 zu melden.

Aalen: Arbeitsunfall

Bei einem Arbeitsunfall ist am Mittwoch ein Arbeiter schwer verletzt worden. Gegen 11 Uhr wurde die Polizei über den Vorfall auf einem Firmengelände in der Rudolf-Eber-Straße informiert. Nach ersten Erkenntnissen war der Mann von einer Leiter vier Meter in die Tiefe gefallen und hatte sich dabei schwer verletzt. Er wurde zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. Wie es genau zu dem Unfall kam ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hüttlingen: "Maischerz" mit hohem Sachschaden

In der Mainacht warfen bislang Unbekannte Eier auf ein Wohnhaus und das Carport im Bärenhaldenweg. Außerdem verstreuten sie Mehl und Senf um den Hof und das Haus herum. Bei dem vermeintlichen "Scherz" entstand ein Schaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: PKW streift Frontlader

Am Mittwochmorgen um kurz vor 7:30 Uhr, befuhr ein 44-jähriger Lenker eines Opel die K3267. Aufgrund eines entgegenkommenden PKW, welcher von der K3276 nach links in die Böbinger Straße abbiegen wollte, schätzte der Opel-Fahrer den Abstand zwischen dem entgegenkommenden PKW und einem Traktor mit Frontlader, welcher an der Einmündung der Böbinger Straße zur K3267 stand, falsch ein und streifte beim Vorbeifahren mit seiner rechten Fahrzeugseite die Schaufel des Traktors. Hierbei wurde die rechte Fahrzeugseite des Opel bis etwa zur Mitte des Fahrzeugs komplett aufgerissen. Bei dem Unfall wurde ein 55-jähriger Beifahrer im Opel leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro.

