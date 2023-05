Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Mehrere Verletzte bei Wohnhausbrand, Tresor aus Firmengebäude entwendet, Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Welzheim: Mehrere Verletzte bei Wohnhausbrand

Am Mittwochmittag gegen 12 Uhr kam es in der Helmut-Glock-Straße zum Brand im Bereich eines Carports. In diesem stand auch ein Alfa Romeo. Die Flammen griffen in der Folge auf zwei angrenzende Einfamilienhäuser über. Durch das Feuer wurde eine dort wohnende Frau schwer verletzt, diese kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Fünf weitere Bewohner erlitten leichte Verletzungen. Die Feuerwehr, welche mit 50 Einsatzkräften und 10 Fahrzeugen im Einsatz ist, konnte den Brand unter Kontrolle bringen. Hierbei wurden zwei Feuerwehrleute ebenfalls leicht verletzt. Die Löscharbeiten dauern an. Der Rettungsdienst war ebenfalls mit 20 Einsatzkräften und zehn Fahrzeugen vor Ort. Durch den Brand entstand Sachschaden im sechsstelligen Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Welzheim: Tresor aus Firmengebäude entwendet

Zwischen Dienstagnachmittag 16:15 Uhr und Mitttwochmorgen 07 Uhr verschaffte sich ein Dieb Zugang zu einem Firmengebäude in der Hutt-Keller-Straße und entwendete aus diesem einen Tresor. Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich in diesem kein Bargeld. Der Polizeiposten Welzheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07182 92810 um Hinweise zum bislang unbekannten Täter.

Oppenweiler: Sachbeschädigung an Schule

Zwischen Freitag und Dienstag beschädigte ein Vandale die Verglasung einer Schule in der Wilhelmsheimer Straße an einer dortigen Toilette. Hierdurch verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Hinweise zum noch unbekannten Täter nimmt der Polizeiposten Sulzbach unter der Telefonnummer 07193 352 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell