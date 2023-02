Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Mögliche Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz in der Mannlichstraße in Homburg

Polizeiinspektion Homburg (ots)

Am 10.02.2023, gegen 16:20 Uhr, kam es auf dem Parkplatz in der Mannlichstraße in Homburg zu einer möglichen Verkehrsunfallflucht. Durch eine Zeugin konnte beobachtet werden, wie eine männliche Person mit ihrem Fahrzeug mit einem anderen geparkten Fahrzeug kollidierte und sich anschließend von der Unfallstelle entfernte. Laut Angaben der Zeugin gäbe es eine weitere Unfallzeugin, deren Personalien bislang nicht bekannt sind. Bei der Beobachterin hab es sich um eine ca. 30 Jahre alte Frau mit dunkelblonden Haaren gehandelt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Homburg (Tel.: 06841/1060) in Verbindung zu setzen.

