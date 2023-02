Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Zeugenaufruf: Illegal entsorgte Eternitplatten an der B 423 bei Habkirchen

Mandelbachtal (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 01.02.2023 und 04.02.2023 wurde von einem unbekannten Täter, vermutlich mit einem Anhänger oder LKW, unmittelbar an der B 423, kurz vor der Ortslage Habkirchen, eine größere Menge asbesthaltiger Eternitplatten abgeladen. Bei der Örtlichkeit handelt es sich um einen kleinen Parkplatz. Es ist davon auszugehen, dass das Abladen vermutlich in der Dämmerung oder zur Nachtzeit erfolgte. Sachdienliche Hinweise/Beobachtungen in diesem Zusammenhang bitte an die Polizeiinspektion in Homburg melden unter 06841 1060.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell