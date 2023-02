Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort auf der L 101

Blieskastel (ots)

Am 07.02.2023, gegen 07:10 Uhr, befuhr eine Verkehrsteilnehmerin mit ihrem schwarzen Audi A 4 die L 101 von Altheim kommend in Fahrtrichtung Peppenkum. Etwa in der Hälfte der Strecke, in einer leichten Linkskurve, stieß ein auf der Gegenfahrbahn entgegenkommender gelber Kleinwagen mit seinem linken Außenspiegel gegen den linken Außenspiegel der Audi-Fahrerin, wodurch deren Außenspiegel abgerissen wurde. Anschließend fuhr der gelbe Kleinwagen weiter, ohne sich um den entstanden Sachschaden zu kümmern.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Homburg (Tel.: 06841/1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell