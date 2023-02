Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall in Mandelbachtal Ommersheim

Mandelbachtal (ots)

Am 07.02.2023, gegen 11:00 Uhr, bog die Fahrerin eines Skoda Fabia in Mandelbachtal Ommersheim, Saarbrücker Straße, nach links in eine Grundstückseinfahrt ab. Hier-bei beachtete die Fahrerin nicht den Gegenverkehr, so dass es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Opel Astra kam. Beide Fahrzeuge wurden durch die Kollision komplett beschädigt. Insgesamt beläuft sich die Schadenshöhe auf ca. 13.000 Euro. Verletzt wurde hierbei niemand.

Für die Dauer der polizeilichen Verkehrsunfallaufnahme und Räumung der Unfallstelle kam es zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen in der Saarbrücker Straße.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell