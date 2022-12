Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Mehrere Keller in Jarmen aufgebrochen

Anklam (ots)

Am gestrigen Abend (26. Dezember 2022, gegen 18:00 Uhr) wurde die Anklamer Polizei über einen Diebstahl aus Kellerräumen informiert. Vor Ort bestätigte sich der Sachverhalt: Nach ersten Erkenntnissen ist ein unbekannter Täter gewaltsam in drei Hausaufgänge Am Anger in Jarmen eingedrungen und entwendete aus unterschiedlichen Kellern Diebesgut in bisher unbekannter Menge. Ein aufmerksamer Bewohner konnte folgende Angaben zum Täter machen:

- etwa 180 cm groß - kräftige Gestalt - sehr kurze Haare - trug eine blaue Trainingshose und einen grauen Pullover - sprach akzentfrei deutsch

Vor Ort konnte eine gestreifte Tasche mit Diebesgut im zweistelligen Bereich sichergestellt werden. Mindestens zehn Keller wurden aufgebrochen, aus wie vielen insgesamt Gegenstände entwendet wurden, kann derzeit noch nicht endgültig mitgeteilt werden, da vor Ort nicht alle Geschädigten angetroffen werden konnten.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Anklam unter 03971 251-2224 sowie die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

