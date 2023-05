POL-AA: Ostalbkreis: Hinweise auf vermissten Mann gesucht

Aalen (ots) - Aalen: Unfall im Kreisverkehr Am Mittwoch ereignete sich in der Beethovenstraße ein Verkehrsunfall, bei welchem ein Schaden in Höhe von rund 6000 Euro entstand. Eine 76-Jährige fuhr mit ihrem Fiat in Richtung Rombacher Straße. Im dortigen Kreisverkehr übersah sie einen, sich bereits im Kreisverkehr befindlichen VW eines 71-Jährigen und stoß mit ...

