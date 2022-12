Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 221201.2 Buchholz: Unbekannte beschädigen Auto erheblich

Buchholz (ots)

Bereits in der 47. Kalenderwoche ist es in Buchholz zu einer Sachbeschädigung an einem Opel gekommen. Die Täter richteten einen Schaden in Höhe von etwa 6.000 Euro an, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Am 23. November 2022 stellte der Anzeigende seinen unversehrten Wagen gegen 14.00 Uhr auf seinem Grundstück Am Wall ab. Als der Mann einen Tag später zur Mittagszeit zu seinem Kombi zurückkehrte, bemerkte er diverse Schäden an dem Auto: Ein Reifen war luftleer, alle Radzierblenden fehlten, der Heckscheibenwischer war verbogen, das Kennzeichen fehlte und der Lack war in weiten Teilen zerkratzt, außerdem war die Motorhaube mit dem Schriftzug "FC Burg" beschmiert.

Hinweise auf die für die Schäden Verantwortlichen gibt es bis jetzt keine. zeugen sollten sich daher an die Polizei in Burg unter der Telefonnummer 04825 / 7799880 wenden.

Merle Neufeld

