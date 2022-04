Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Unfallflucht auf der Vechtestraße

Schöppingen (ots)

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer richtete in Eggerode an einem geparkten Wagen einen Schaden in Höhe von circa 1.000 Euro an. Der weiße Skoda hatte am Dienstag in der Zeit von 08.30 Uhr bis 17.30 Uhr auf der Vechtestraße in Höhe einer Zuwegung zu einem Kindergarten beziehungsweise zur einer Schule gestanden, als es zu dem Verkehrsunfall gekommen sein muss. Der Verursacher hatte sich entfernt, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Polizei bittet Zeugen, sich beim Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 zu melden.

