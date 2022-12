Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 221201.1 Welmbüttel: Dieb in Welmbüttel unterwegs

In der Nacht zum Mittwoch hat ein Dieb in Welmbüttel sein Unwesen getrieben. Er bediente sich an dem Inhalt einer Garage und drang in zwei Fahrzeuge ein. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Ein Unbekannter suchte zur angegebenen Tatzeit eine Garage auf einem Grundstück in der Straße An der Bundesstraße auf. Er entwendete aus dieser ein orange-grünes Fahrrad von Big Foot und fachmännisch verpacktes Wildfleisch. Der Gesamtwert der Beute dürfte bei beinahe 2.000 Euro liegen.

Möglicherweise derselbe Täter begab sich zudem in einen Carport in derselben Straße und brach dort ein Monteurs-Fahrzeug auf. Aus diesem stahl er diverse Werkzeuge von noch unbekanntem Wert. Aus einem zweiten Wagen entnahm der Dieb eine Kettensäge, die im Kofferraum gelagert war.

Zeugen, die im Zusammenhang mit den taten verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollten sich an die Polizei in Hennstedt unter der Telefonnummer 04836 / 559920 wenden.

