Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 221129.10 Krempe: Jalousien an Schulzentrum beschädigt

Krempe (ots)

In der Zeit von Freitag um 16 Uhr bis Samstag um 9:30 Uhr hielten sich unbekannte Täter am Schulzentrum Am Burggraben auf. Sie trennten bei drei Außenjalousien mehrere Bänder durch, eine Jalousie war gewaltsam verbogen worden. Die Schadenshöhe wird auf circa 8.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

