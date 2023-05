POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Radfahrerin lebensgefährlich verletzt, Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

Polizeipräsidium Aalen

Crailsheim: Verfassungsfeindliche Kennzeichen auf Verkehrsübungsplatz

Unbekannte haben zwischen Freitag, 10:30 Uhr und Mittwoch, 8:20 Uhr, vermutlich in der Maiennacht, im Bereich der Jugendverkehrsschule in der Straße Zur Flügelau eine Gebäudefassade, zwei Garagentore und einen Stromkasten, sowie den Fahrbahnbelag des dortigen Übungsplatzes mit blauer Farbe beschmiert. Neben Parolen des rechten, politischen Spektrums wurden auch Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen hierbei verwendet. Durch die Farbschmierereien entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Die Polizei Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07951 480-0 um Zeugenhinweise.

Schwäbisch Hall: Treppenhaus der Agentur für Arbeit mit Farbe besudelt

Zwischen Donnerstag, 20:00 Uhr und Sonntag, 11:45 Uhr haben Unbekannte im Treppenhaus der Agentur für Arbeit in der Bahnhofstraße die Wände mit Farbe beschmiert. Der Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise auf die Verursacher unter Telefon 0791 400-0.

Untermünkheim-Enslingen: Radfahrerin bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Am Donnerstagmittag kurz nach 14:00 Uhr befuhr eine 36 Jahre alte Radfahrerin mit ihrem Pedelec den Holunderweg bergauf. In einer Haarnadelkurve fuhr sie auf der schmalen Straße sehr weit links. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Ford Ranger einer 55-Jährigen. Die Radfahrerin wurde hierbei lebensgefährlich verletzt und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Lediglich an dem Pedelec entstand Sachschaden.

