POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - Versuchter Einbruch - Sonstiges

Ellwangen: Versuchter Einbruch

Bislang Unbekannte versuchten in der Zeit von Sonntag, 15 Uhr, bis Montag, 14 Uhr, über eine Tür in eine Garage in der Siemensstraße einzubrechen. Offensichtlich gelang es den Einbrechern jedoch nicht, diese zu öffnen. Der dabei entstandene Schaden beträgt etwa 500 Euro. Zeugen, die entweder die Tat beobachtet haben oder Angaben zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 zu melden.

Heubach: Fußgängerin übersehen

Beim Passieren des Fußgängerüberwegs in der Bargauer Straße übersah eine 34-jährige Skoda-Fahrerin am Mittwoch gegen 16:20 Uhr eine 45-jährige Fußgängerin. Infolge des Zusammenstoßes wurde die Fußgängerin leicht verletzt und musste zur Behandlung in eine Klinik gebracht werden. An dem Skoda entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Rechberg: Unfall vermutlich nicht bemerkt und weitergefahren

Ein bislang unbekannter LKW- Fahrer geriet am Donnerstag, gegen 07:30 Uhr, auf der Otto-Tiefenbacher-Straße in einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Infolgedessen touchierte er hierbei den Außenspiegel eines entgegenkommenden PKW einer 42-Jährigen. Vermutlich bemerkte der LKW-Fahrer den Unfall nicht und setzte seine Fahrt daher unbeirrt fort. Die Polizei sucht nun den Fahrer des weiß-blauen LKW sowie Zeugen die Hinweise geben können. Diese werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 zu melden.

Mutlangen: Unfallflucht

Nach einer Verkehrsunfallflucht, die bereits am Dienstag auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Spraitbacher Straße begangen wurde, bittet die Polizei um Hinweise zum Verursacher. Eine 66-Jährige stellte ihren Mercedes gegen 11 Uhr auf dem Parkplatz ab. Als sie gegen 11:30 Uhr vom Einkaufen zurückkam, musste sie feststellen, dass ihr Fahrzeug beschädigt worden ist. Der Sachschaden beläuft sich auf geschätzte 2000 Euro. Zeugen werden gebet sich unter 07171/3580 beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd zu melden.

