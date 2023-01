BPOL-KI: Das ging nach hinten los - Mann uriniert im Bahnhof Lübeck

Kiel (ots) - Nach einem Trickdiebstahl im Zug kann der vermutliche Täter im Innenstadtbereich festgestellt werden. Das Diebesgut überreichte er freiwillig an die Bundespolizei. Bei der Überprüfung seiner Dokumente stellen die Beamten Unregelmäßigkeiten fest. Am 13.01. gegen 15:30 Uhr meldete sich ein Mann auf der Dienststelle der Bundespolizei am Kieler Hauptbahnhof. Er gab an, dass ihm soeben auf der Zugfahrt von ...

