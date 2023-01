BPOL-KI: Mann mit Metallstange bedroht Bundespolizisten

Kiel (ots) - Nach drei Einbrüchen in die Lagerräume einer ortsansässigen Firma am Bahnhof Kiel durch einen zunächst unbekannten Mann, konnte der Tatverdächtige durch eine Streife der Bundespolizei Kiel wiedererkannt werden. Die Bundespolizei nahm ihn vorläufig fest. Bereits am 06.01.2023 wurde in die Lagerräume einer Firma am Bahnhof Kiel eingebrochen. Dieser Einbruch wurde durch einen Mitarbeiter der Firma gegen ...

