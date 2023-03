Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Vermisster Senior aus Arnum ist wieder da

Hannover (ots)

Seit Freitag, 17.03.2023, suchte das Polizeikommissariat Ronnenberg mit einem Foto nach einem vermissten 78-Jährigen aus Arnum. Hinweise aus der Bevölkerung führten zum Antreffen des Seniors in einem hannoverschen Krankenhaus.

Bürger hatten am Freitagnachmittag den Hinweis gegeben, dass sich der vermisste Senior im Bereich Hannover-Ricklingen aufhalten soll. Eine erneute Abfrage bei den Rettungsdiensten hinsichtlich transportierter Personen aus Ricklingen führte die Einsatzkräfte in den Bereich Hannover-Südstadt. In einem dortigen Krankenhaus konnte der 78-Jährige angetroffen werden. Dem Mann geht es den Umständen entsprechend gut.

Die Polizei bedankt sich bei allen Helfenden für die Unterstützung. Das Foto aus der Ursprungsmeldung musste aus datenschutzrechtlichen Gründen gelöscht werden. /aw

Die Ursprungsmeldung finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/5466132

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell