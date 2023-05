Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Geld gefordert, nach Randale in Gewahrsam, Verkehrsunfälle, Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Winterbach: Nach Randale in Gewahrsam

Am Donnerstagabend gegen 22 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass ein Mann in einer Tankstelle in der Ritterstraße randalieren soll. Der Mann warf Gegenstände herum und mehrere Bänke um. Beim Eintreffen der Polizei konnte festgestellt werden, dass der 43-jährige deutlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Er wurde über Nacht in den Polizeigewahrsam genommen.

Fellbach: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Donnerstag zwischen 15 Uhr und 15:40 Uhr einen geparkten Mercedes auf dem Parkplatz eines Pflanzengeschäfts in der Stuttgarter Straße. Dabei verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 700 Euro und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Winnenden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07195 6940 um Hinweise zum noch unbekannten Täter.

Waiblingen: Pkw beschädigt

Zwischen Mittwochmorgen 07:30 Uhr und Donnerstagabend 18 Uhr beschädigte ein Vandale einen in der Dammstraße geparkten Audi an der Beifahrertüre. Dabei entstand am Pkw Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Das Polizeirevier Waiblingen nimmt Hinweise zum noch unbekannten Täter unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Backnang: Geld gefordert

Um kurz vor 1 Uhr am Freitag begab sich ein 31-Jähriger fußläufig vom Bahnhof Backnang auf den Heimweg. Auf Höhe einer Bar in der Sulzbacher Straße wurde der junge Mann auf zwei Personen aufmerksam, die hinter ihm liefen und ihn aufforderten stehen zu bleiben. Kurze Zeit darauf drehte sich der 31-Jährige um und erkannte direkt hinter ihm eine männliche Person und etwa 2 Meter dahinter die zweite männliche Person. Beide Männer hatten eine Kapuze aufgezogen und ihr Gesicht mit hochgezogenen Schlauchtüchern bedeckt. Der 31-Jährige stieß den Mann hinter sich gegen die Brust. Nachdem die beiden Männer Geld von ihm forderten, flüchtete er auf die andere Straßenseite und rannte Richtung Grabenstraße. Von dort aus alarmierte er die Polizei. Die beiden unbekannten Männer waren etwa 1,75m groß, hatten eine kräftige Statur und trugen dunkle Hosen sowie Windbreaker. Beide Männer waren etwa 30 Jahre alt und hatten einen dunklen Hauttyp. Laut dem 31-Jährigen waren sie vermutlich arabischer Herkunft. Die Polizei Backnang bittet Zeugen des Vorfalls oder Personen, denen die beiden Männer aufgefallen sind, sich unter der Rufnummer 07191/9090 zu melden.

Weissach im Tal: Garagentor beschädigt

Vermutlich beim Rangieren beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer ein Garagentor in der Straße Schönblick. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Rufnummer 07191/9090 entgegen.

Backnang: Unfallflucht

Sehr schnell konnte ein Unfallverursacher ermittelt werden, der am Donnerstag gegen 19:45 Uhr auf dem Parkplatz des Wonnemar in der Martin-Dietrich-Allee einen dort geparkten Ford Fiesta beschädigte und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernte, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro zu kümmern. Der 87-Jährige muss nun zusätzlich mit einer Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort rechnen.

Backnang: Unfall beim Abbiegen

Von der B14 wollte am Donnerstag gegen 8 Uhr ein 37-jähriger LKW-Fahrer nach links in Richtung Stuttgarter Straße abbiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden PKW und stieß mit dem Fahrzeug der 27-jährigen Fahrerin zusammen. Diese wurde dabei leicht verletzt und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Sulzbach an der Murr: An Ampel aufgefahren

Am Donnerstag befuhr ein 56-jähriger Lenker einer Harley-Davidson die L1066 von Sulzbach in Richtung Murrhardt. An einer Ampel in Bartenbach erkannte er zu spät, dass der vor ihm fahrende Motorradfahrer sowie der 48-Jahre alte Fahrer eines Ford Fiesta anhalten musste. Der 56-Jährige touchierte zunächst die vorausfahrende Harley-Davidson eines 58-Jährigen und prallte dann gegen den Ford. Bei dem Unfall wurde der Unfallverursacher leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Sein Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Fellbach: Stehenden Omnibus gestreift und geflüchtet

Der 33-jährige Lenker eines Omnibusses hielt am Donnerstag um 14.30 Uhr auf der Linksabbiegespur in der Eisenbahnstraße an der roten Ampel an. Während der Standzeit fuhr auf der Geradeausspur ein bislang unbekannter Lenker eines Jeep-ähnlichen PKW mit Stuttgarter Kennzeichen an dem Omnibus vorbei und streifte diese diesen mit dem linken Außenspiegel. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von mindestens 1500 Euro zu kümmern, entfernte sich der PKW-Lenker unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich beim Polizeirevier Fellbach unter der Rufnummer 0711/57720 zu melden.

