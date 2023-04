LPI-SHL: Von der Straße abgekommen

Steinbach-Hallenberg (ots) - Ein Unbekannter brach in der Zeit von Sonntagabend bis Dienstnachmittag in den Gemeinschaftskeller eines Mehrfamilienhauses in der Hauptstraße in Steinbach-Hallenberg ein. Er entwendete anschließend zwei E-Bikes der Firmen "Cube" und "Ghost" im Gesamtwert von ca. 6.700 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Täter oder zum Verbleib der schwarzen Räder geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 bei der Polizei in Suhl zu ...

