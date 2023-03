Polizei Düren

POL-DN: Mädchen bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Niederau (ots)

Die 38-jährige Fahrerin eines BMWs befuhr die Kreuzauer Straße gegen 15:00 Uhr in Fahrtrichtung Niederau. Trotz Rotlicht der dortigen Fußgängerampel überquerte die 15-jährige Fußgängerin die Furt der Kreuzauer Straße in Richtung eines Supermarkts. Sie wurde von der Fahrerin erfasst und war zunächst nicht ansprechbar, eine Lebensgefahr konnte im Rahmen der ersten Untersuchungen aber ausgeschlossen werden. Ein Augenzeuge bestätigte, dass die Fußgängerampel tatsächlich rot zeigte. Die Fußgängerin wurde per Rettungswagen in ein Dürener Krankenhaus verbracht und wird voraussichtlich stationär behandelt werden müssen. Der Schaden am Fahrzeug beläuft sich auf rund 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell