Polizei Düren

POL-DN: Schlägerei auf der Josef-Schregel-Straße

Düren (ots)

Ein tumultartiges Szenario bot sich der Polizei am gestrigen Donnerstag auf der Josef-Schregel-Straße. Etwa 15 Personen gingen aufeinander los.

Am Donnerstagnachmittag (23.03.2023), gegen 17:25 Uhr, bestreiften zwei Polizeibeamte die Gegend rund um den Langemarkpark in Düren, als sie vor einem Ladenlokal auf der Josef-Schregel-Straße etwa 15 Personen sahen, die augenscheinlich aufeinander einschlugen.

Die Polizisten schritten sofort ein, woraufhin die Menge in unterschiedliche Richtungen davon lief. Die Beamten verfolgten eine Gruppe bis in die Stolzestraße. Dort konnten sie drei der Flüchtenden, teilweise unter Einsatz von Reizgas, stoppen. Ein Mann fiel besonders auf: Der 30-Jährige mit Wohnsitz in Nideggen zeigte sich fortwährend aggressiv, auch gegenüber den Polizeibeamten. Zudem trug er eine Art stumpfen Säbel bei sich. Die Waffe hatte er während seiner Flucht in ein Gebüsch geworfen. Die Polizei stellte diese jedoch sicher. Der Beschuldigte wurde in Gewahrsam genommen und muss mit einer Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung rechnen. Die Fahndung nach weiteren Beteiligten verlief negativ. Die Hintergründe, weshalb es zu den Streitigkeiten kam, sind nicht bekannt.

