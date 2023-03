Polizei Düren

POL-DN: Diebstähle aus Pkw

Düren / Langerwehe (ots)

Sechs aufgebrochene Pkw, sechs bestohlene Autofahrer, sechs Anzeigen bei der Polizei innerhalb von 24 Stunden; Aus diesem guten Grund möchten wir Sie noch einmal daran erinnern, keine Wertgegenstände in Ihrem Fahrzeug zurückzulassen.

Am gestrigen Mittwoch (22.03.2023) brachen noch unbekannte Täter in Düren und Langerwehe insgesamt sechs Fahrzeuge auf und entwendeten Wertgegenständen aus den Pkw. Gegen 11:05 Uhr hörte ein Zeuge auf dem Parkplatz des Sommerbads an der Dr.-Overhues-Allee einen lauten Knall und sah kurze Zeit später einen Mann auf einem E-Scooter in Richtung Lendersdorf flüchten. Schnell wurde klar: Der Unbekannte hatte mit einem Stein die Scheibe eines abgestellten Pkw eingeschlagen und eine Handtasche entwendet.

Nur wenige Minuten später musste die Polizei zum Dürener Badesee, dort war ähnliches geschehen: Scheibe eingeschlagen, Geldbörse entwendet, geflüchtet! Diesmal sahen Zeugen einen Tatverdächtigen auf einem Kleinkraftrad in Richtung Mariaweiler davonfahren.

Über den Nachmittag hinweg erstatteten noch vier weitere Betroffene Anzeigen bei der Polizei. Ihre Fahrzeuge standen in Echtz (Lourdesstraße / St. Michael Straße) und Langerwehe Schlich (Bundesstraße und Münsterstraße), der Tatzeitraum liegt zwischen 14:45 Uhr und 16:45 Uhr. Die Polizei warnt: - Lassen Sie keine Wertgegenstände in Ihrem Fahrzeug zurück, auch nicht im Handschuhfach oder im Kofferraum. Viele Gegenstände sind vom Versicherungsschutz ausgeschlossen, bedenken Sie dies. - Lassen Sie Ausweise, Fahrzeugpapiere, Hinweise zur Wohnungsanschrift und Hausschlüssel nie im Fahrzeug, da es zusätzlich zu einem Wohnungseinbruch kommen könnte. - Melden Sie jeden Diebstahl der Polizei.

