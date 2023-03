Polizei Düren

POL-DN: Unfall im Kreisverkehr: Ein Leichtverletzter

Niederzier (ots)

Bei einem Verkehrsunfall wurde am Dienstag (21.03.2023) ein 17-Jähriger leicht verletzt, er war von einem Pkw angefahren worden.

Der 17-Jährige aus Titz war gegen 08:30 Uhr mit seinem Leichtkraftrad auf der Straße "Forstweg", in Fahrtrichtung Schulstraße unterwegs. Von dort fuhr er in den Kreisverkehr Mühlenstraße/ Schulstraße ein. Zur selben Zeit war eine 70-Jährige Frau aus Niederzier mit ihrem Pkw auf der Mühlenstraße, in Richtung Niederzierer Straße unterwegs. Die Frau aus Niederzier hielt zunächst vor dem Kreisverkehr an, fuhr dann jedoch in diesen ein. Nach eigenen Angaben übersah sie den 17-Jährigen, der mit seinem Kraftrad schon den Kreisverkehr befuhr. Es kam daraufhin zur Kollision in deren Folge der junge Mann aus Titz stürzte und sich hierbei leicht verletzte. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

