Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bei regennasser Fahrbahn mit dem Zweirad gestürzt

Ranschbach (ots)

Am Sonntag, 15.1. stürzte gegen 15:30h ein 16-Jähriger mit seinem Motorrad, als er die L 508 von Ranschbach in Richtung Leinsweiler befuhr. Bei regennasser Fahrbahn kam er infolge nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Am Unfallort klagte der junge Mann über Schmerzen am Knie, weshalb er in ein Krankenhaus gebracht wurde.

