POL-PDLD: Sankt Martin - Von Hundehalter beleidigt und bedroht

Bad Bergzabern (ots) - Im Verlauf der Nacht auf den 15.1.23 wurden an einem auf dem Parkplatz am Schloss abgestellten weißen Alfa 159 Kombi die beiden roten Kennzeichen SÜW-06163 entwendet. Der oder die Täter rissen hierbei teilweise die Trägerplatine einfach mit ab. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern, tel.: 0634393340, zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeidinsketion Bad Bergzabern Pressestelle Telefon: 06343-93340 ...

