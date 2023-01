POL-PDLD: Kennzeichen gestohlen

Landau (ots) - Zwei leicht verletzte Männer sind das Resultat einer Schlägerei am frühen Sonntagmorgen in einer Gaststätte in der Albert-Einstein-Straße in Landau. Gegen 02:30 Uhr wurde die Polizei Landau über die körperliche Auseinandersetzung zwischen einem 32-jährigen und einem 43-jährigen Mann informiert. Beim Eintreffen mussten die beiden Kontrahenten voneinander getrennt werden. Beide wiesen neben leichten ...

mehr