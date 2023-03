Polizei Düren

POL-DN: Einbrüche in Gewerberäume

Kreis Düren (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es in Düren und Inden zu mehreren Einbrüchen in Gewerberäume. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Am Montag verständigte ein Zeuge die Polizei, als er auf einem Feldweg zwischen Düren und Echtz einen aufgebrochenen Tresor fand. Schnell erfassten die Polizeibeamten, dass es sich bei dem Tresor um Diebesgut aus einem Einbruch in Echtz handelte. Dort hatten Unbekannte in der Nacht von Sonntag (19.03.2023) auf Montag (20.03.2023), das Tor zu einem Gewerbebetrieb an der Steinbißstraße aufgebrochen und waren in die Werkstatt des Betriebes eingestiegen. Sie durchwühlten die Büros und stahlen Bargeld, besagten Tresor sowie ein Firmenfahrzeug.

Das Kfz konnte per GPS geortet und wenig später sichergestellt werden. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die in den frühen Stunden des Montagmorgen, gegen 03:00 Uhr, rund um die Steinbißstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter 02421 949 6425 an die Polizei Düren zu wenden.

Ein Autohaus in Inden-Altdorf wurde ebenfalls zum Ziel von Einbrechern. Über ein benachbartes Gelände verschafften sich die Täter zwischen Samstag (18.03.2021), circa 12:30 Uhr und Montagmorgen (20.03.2023), 07:50 Uhr Zugang zum Firmengrundstück. Sie brachen ein Sicherungsgitter sowie das dahinterliegende Fenster auf, drangen in die Aufenthaltsräume und Büros ein und durchsuchten diese. Ihr Fund: etwas Bargeld. Auch wenn die Diebe keine große Beute machten - die Polizei bittet mögliche Zeugen, die im oben genannten Tatzeitraum rund um den Tatort an der Goltsteinstraße in Inden verdächtige Beobachtungen gemacht haben, diese der Polizei unter 02421 949 6425 zu melden.

In Inden-Pier stahlen Unbekannte aus einem Betrieb an der Industriestraße mehrere Tonnen(!) Marmor. Dazu verschoben sie einen Bauzaun, der das Gelände umfriedete um anschließend mit einem größeren Transportfahrzeug ihre Beute abzutransportieren. Die Diebe agierten zwischen Samstag (18.03.2023), 16:30 Uhr und Montagmorgen (20.03.2023), 07:45 Uhr. Auch hier bittet die Polizei Zeugen, sich unter der 02421 949 6425 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell