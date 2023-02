Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei Dortmund sucht Zeugen nach Raub in der Dortmunder Stadtbahn

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0215

Am Samstagmorgen (25.2.2023) gegen 5:20 Uhr wurde ein Dortmunder in der U 43 in Fahrtrichtung Dortmund-Wickede ausgeraubt. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Nach eigenen Angaben stieg der 23-jährige Dortmunder an der Haltestelle "Brackel Verwaltungsstelle" in die Stadtbahn. Darin saß bereits eine vierköpfige Gruppe. Der Dortmunder setzte sich entfernt von der Gruppe hin.

Während der Fahrt kam ein Mann aus der Gruppe auf ihn zu, ging jedoch, ohne den 23-Jährigen anzusprechen, wieder zurück. Wenig später setzte sich eine andere Person aus der Gruppe zu dem Dortmunder und verwickelte ihn in ein Gespräch. Dabei konnte der 23-Jährige eine Waffe im Holster des Unbekannten sehen.

Im weiteren Verlauf des Gesprächs zog der Mann ein Messer und fragte den Dortmunder nach Bargeld. Dieser übergab 70 Euro. An der Haltestelle "Am Hagedorn" konnte der 23-Jährige die Bahn verlassen, die Personengruppe fuhr weiter.

Der Dortmunder beschreibt die zwei Personen aus der Gruppe wie folgt:

Person 1:

- Rote Trainingsjacke - Ca. 1,75 groß - Dunkle Haare mit Rastalocken - Dunkle Haut

Person 2 mit Waffe und Messer:

- Ca. 20 Jahre - Dunkle Bomberjacke - Schwarze Jeans - Dunkle kurze Haare

Die Polizei Dortmund sucht nun Zeugen, die die Personengruppe möglicherweise gesehen haben. Hinweise bitte an die Kriminalwache unter 0231/132-7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell