POL-DN: Kontrolle von Tiertransporten

Kreis Düren (ots) - Am vergangenen Wochenende kam es in Düren und Inden zu mehreren Einbrüchen in Gewerberäume. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Am Montag verständigte ein Zeuge die Polizei, als er auf einem Feldweg zwischen Düren und Echtz einen aufgebrochenen Tresor fand. Schnell erfassten die Polizeibeamten, dass es sich bei dem Tresor um Diebesgut aus einem Einbruch in Echtz handelte. Dort hatten Unbekannte in ...

