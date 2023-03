Polizei Düren

POL-DN: Kontrolleinsatz im Bahnhofsumfeld

Düren (ots)

Am Mittwoch (22.03.2023) führten Beamte der Bundepolizeidirektion Köln zusammen mit Beamten der Polizei Düren Personen- und Fahrzeugkontrollen im Bahnhofsumfeld, in Zügen, sowie in Ein- und Ausfallstraßen in Düren durch.

In der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 18:00 Uhr kontrollierten die Beamten 123 Personen und 35 Fahrzeuge. Bei den Kontrollen im Bahnhofsumfeld wurde eine männliche Person aufgrund eines Haftbefehls festgenommen. Eine männliche Person wurde im Zug durch Beamte der Bundespolizei kontrolliert. Hierbei wurden mehrere Ausweisdokumente gefunden, die nicht auf die Person ausgestellt waren, die sie mitführte. Er wurde wegen des Verdachtes des illegalen Aufenthaltes festgenommen. Gegen ihn wird nun wegen Urkundenfälschung, Betruges, Unterschlagung sowie Diebstahls ermittelt. Im Rahmen der Fahrzeugkontrollen wurden sieben Ordnungswidrigkeiten geahndet. Gegen einen Verkehrsteilnehmer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell