POL-DN: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Merzenich (ots) - In der Nacht von Donnerstag (23.03.2023) auf Freitag (24.03.2023) brannte es in einem Mehrfamilienhaus am Arnoldsweilerweg. Die Kriminalpolizei ermittelt. Gegen 02:05 Uhr erhielten Beamte der Polizei die Anweisung nach Merzenich in den Arnoldsweiler Weg zu fahren. Dort sollte es in einem Mehrfamilienhaus zu einem Wohnungsbrand gekommen sein. Die Beamten trafen gleichzeitig mit der Feuerwehr vor Ort ein. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer, welches ...

mehr