Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Polizei sucht Zeugen nach versuchtem Raub

Recklinghausen (ots)

Eine Gruppe junger Erwachsener/Jugendlicher sprach am Samstag, gegen 1 Uhr, zwei Recklinghäuser (46, 52) am Erlbruch an und fragte, ob sie Geld wechseln könnten. Als der 46-Jährige seine leere Geldbörse vorzeigte, sprühten sie ihm etwas ins Gesicht. Vermutlich handelte es sich dabei um Pfefferspray. Der 52-Jährige wurde ebenfalls mit dem Spray attackiert. Bevor sie in Richtung Innenstadt davon liefen, hatten sie noch versucht die Geldbörse des 52-Jährigen aus dessen Hosentasche zu ziehen. Die beiden Männer waren leicht verletzt und wurden vor Ort von Rettungskräften versorgt.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

6-8 Personen (davon 2 junge Mädchen), 16-18 Jahre alt, bekleidet mit Trainingsanzügen

Im Rahmen der Fahndung trafen die Polizeibeamten auf eine Gruppe Jugendlicher im Innenstadtbereich, die bei Erblicken der Polizei sofort flüchteten. Einen 17-jährigen Recklinghäuser hielten sie an und nahmen ihn mit zur Wache. Die Ermittlungen der Kripo dauern weiter an.

Wer Hinweise zum Tatgeschehen oder den flüchtigen Tätern hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden (Tel. 0800/ 2361 111).

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell