Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Diebstahl aus Baucontainer

Völklingen-Fürstenhausen (ots)

Am letzten Wochenende kam es in der Kurt-Nagel-Straße zu einem Einbruchsdiebstahl auf einem Firmengelände. Zunächst begab sich ein unbekannter Täter auf das Gelände, nachdem er zuvor einen Zaun überwunden hatte und versuchte an einem Gerätehaus die Eingangstür aufzubrechen. Als dies misslang, begab er sich zu einem Baucontainer und hebelte diesen auf. Aus dem Innern wurde ein Heizungselement sowie eine Kaffeemaschine entwendet. Aus einer Garage wurden zudem leere Pfandflaschen gestohlen. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von ca. 3000 EUR. Es wurde ein Strafverfahren gegen Unbekannt eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell